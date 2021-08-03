МЧС усилит группировку в ДФО из-за приближения тайфуна из Китая

Жителей ряда субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) предупредили о надвигающемся с территории Китая циклоне. Как уточнили в МЧС России со ссылкой на прогноз Росгидромета, прохождение циклона ожидается в период с 7 по 9 августа и будет сопровождаться интенсивностью осадков до 110 мм в сутки и порывами ветра до 30 м/с.

По поручению главы ведомства Евгения Зиничева главам ряда регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), в том числе Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей, а также в Минэнерго были направлены обращения с призывом принять превентивные меры из-за надвигающейся непогоды.

Речь идет, в том числе, об оповещении и заблаговременной эвакуации граждан, отдыхающих на прибрежной территории, а также о проверке готовности аварийно-восстановительных бригад к реагированию на возможные нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Кроме того, в МЧС призвали проверить наличие и исправность резервных источников электропитания и запасов материальных резервов.

Отмечается, что третья волна дождевого паводка уже сформировалась в верхнем течении Амура и, по прогнозам, ее гребень подойдет к Хабаровску 20–22 августа с превышением неблагоприятных отметок.

«МЧС России в круглосуточном режиме проводится построение моделей прохождения тайфуна. Спасатели и подразделения РСЧС приведены в режим повышенной готовности. Проводится информирование населения и отдыхающих на побережье. Организовано взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти», — указали в ведомстве.

В целях ликвидации возможных ЧС и происшествий созданы соответствующие запасы, а также приведены в готовность ремонтно-восстановительные бригады на объектах электроснабжения и ЖКХ и ведется очистка дождеприемных камер и систем ливневой канализации.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Приморскому краю Игорь Сарана, подразделения РСЧС продолжают функционировать в Еврейской автономии в режиме повышенной готовности.

«Гребень паводка с верхнего Амура ожидается на территории области в период с 9 по 15 августа, а с реки Зея — с 11 по 17 августа. При этом подъем уровня воды может достигать опасных отметок 125–261 см», — указал он во вторник, 3 августа.

При этом при прохождении паводка возможны потопления в 16 населенных пунктах региона, расположенных в пойме реки Амур. Также подтопленными могут оказаться дороги. Согласно наихудшему сценарию развития событий, в зону подтопления могут попасть 203 жилых дома, в которых проживают порядка 700 человек.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда в свою очередь отметил, что уже сейчас на территории региона, а также Верхнебуреинского и северных районов Хабаровского края регистрируется интенсивные подъемы уровней воды. Так, в среднем на Амуре эта цифра доходит до 150 см за сутки, при этом прогнозируется дальнейший рост, отметил он. Уже подтоплено 37 домов.

«3 августа в Архаинский район Амурской области направлена дополнительная аэромобильная группировка в составе 40 спасателей и 7 единиц техники», — отметил Вайда.

Группировка, по его словам, оснащена не только техникой высокой проходимости и плавсредствам, но и оборудованием, необходимым для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки. Также у спасателей есть беспилотная авиационная система, предназначенная для проведения мониторинга паводковой ситуации.

«По прибытии в Архаринский район сотрудники МЧС России будут распределены в населенные пункты, наиболее подверженные удару стихии, для проведения берегоукрепительных мероприятий, оповещения и оказания всесторонней помощи населению», — указал Вайда.

Также он отметил, что уровень воды в реке Амур в Хабаровске к 13–15 августа может превысить опасную отметку в 600 см. К 20–22 августа гребень паводка сместится к городу Комсомольску-на-Амуре, добавил он.

Ранее в этот же день уже сообщалось, что во Владивостоке коммунальные службы ведут подготовку к тайфуну. На улицах города прочистили больше 1 км ливневой канализации. Работы ведут бригады предприятия «Содержание городских территорий».