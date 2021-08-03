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В Удмуртии изъяли из оборота 33 поддельные купюры

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Во втором квартале 2021 года в Удмуртии обнаружили 33 поддельные купюры. В основном удается обнаружить фальшивки номиналом 5000 рублей.

По данным отделения Банка России по Удмуртской республике, всего было обнаружено шесть банкнот номиналом $100. Также обнаружено две купюры номиналом 1000 рублей и одна купюра номиналом 500 рублей. Об этом сообщает Udm-info.ru.

24 банкноты, или 72,7% от всех обнаруженных подделок, имеют номинал 5000 рублей.

Специалисты напоминают, что проверить подлинность купюры можно с помощью приложения «Банкноты Банка России». также купюры можно сдать для проведения экспертизы в любое отделение банка.

В июле в Тамбове было передано в суд уголовное дело в отношении двух жителей Московской области, которые сбывали фальшивые купюры. Мужчины приобрели банкноты номиналом 5000 рублей через интернет и пытались расплачиваться ими в местных магазинах.

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