Эксперт не увидел смысла в ужесточении процедуры техосмотра

Ужесточение требований к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра не имеет смысла, потому что бессмысленной является сама процедура техосмотра, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Как ни пытаться фотографировать процедуру техосмотра, 85% автовладельцев не видят в этой процедуре никакого смысла и считают ее только лишней тратой времени и денег. И это логично, потому что, согласно правилам дорожного движения, за техническое состояние автомобиля отвечает водитель. Он обязан каждый день проверять техническое состояние автомобиля», — сказал он во вторник, 3 августа, в беседе с «Известиями».

Шкуматов отметил, что считает абсолютно правильной идею МВД сделать техосмотр добровольным для ряда автомобилистов. Он также привел статистику опросов, согласно которой около 90% автовладельцев тоже поддерживают эту идею.

«Поэтому в данной ситуации проблема в том, что смысла в процедуре не видит никто, ни сами операторы техосмотра, которые рассматривают это как источник денег для бизнеса, ни владельцы, которые рассматривают это как навязанную статью расходов и покупку пропуска для движения по дорогам», — заключил координатор движения.

Ранее во вторник «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса сообщил о намерении ведомства ужесточить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра.

Согласно документу, первое фото, сделанное перед началом проверки, должно изображать авто в позиции спереди и сбоку, а также стоящего рядом проверяющего специалиста. При этом на снимке он должен стоять в полный рост лицом к камере. В конце проверки делается фотография с такой же композицией, только вид автомобиля сзади.

10 июня глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников рассказал, что МВД разработало предложения, предусматривающие введение добровольного техосмотра для личных легковых автомобилей. Вместе с тем новые правила не затронут авто, которые участвуют в перевозках: такси, грузовики, машины предприятий и организаций, автобусы.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года. Для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

19 июля стало известно, что Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство РФ план реформирования системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Данные меры предполагают, в частности, сохранение обязательного техосмотра.