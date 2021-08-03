Кубок по авиационным гонкам «Формула-1» пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 12 по 15 августа пройдет Кубок В.П. Чкалова по авиационным гонкам «Формула-1» в поршневом и реактивном классах самолетов, рассказали в минспорта области. Соревнования приурочены к юбилею города.

Протяженность трассы над акваторией Волги в районе Стрелки составит около 4 км. Участниками «Формулы-1» станут 12 профессиональных пилотов со всей страны. Их задача будет взлететь на 20 м и на этой высоте выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа, например, полупетля и боевой разворот. Летать пилоты будут на отечественных самолетах — Як-55, Сп-55М и Су-26, передает ИА «НьюсНН».

17 мая стала известна стоимость часов обратного отсчета, которые изготовили к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели из бюджетных и внебюджетных источников было потрачено 3,9 млн рублей. После юбилея часы станут туристическим объектом и будут использоваться как часы обратного отсчета до крупных городских мероприятий.