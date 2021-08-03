Один человек пострадал в пожаре в жилом доме под Владимиром
В жилом доме города Коврова Владимирской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным спасателей, загорелась квартира на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю.
В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать на площади 1,5 тыс. км. Из горящего дома были спасены 29 человек, из них пятеро детей.
29 июля пожар вспыхнул в частном доме в селе Наумовка Саратовской области. Как рассказала пресс-секретарь регионального управления МЧС России Наталия Каранатова, горение было ликвидировано на площади 88 кв. м. В ходе разбора конструкций сгоревшего здания пожарные нашли тела пятерых погибших, среди которых было двое взрослых и трое детей. Следователи начали проверку по факту пожара.