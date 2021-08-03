В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Четверо пострадавших в ДТП в Турции российских туристов в тяжелом состоянии остаются в турецких больницах. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в Ростуризме со ссылкой на туроператора «НТК Интурист».

«В больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде.

ДТП с автобусом, в котором находились 22 российских туриста, произошло накануне в турецкой провинции Анталья. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, после чего перевернулся, выехав на встречную полосу. Минздрав России в тот же день сообщил о трех погибших и семи тяжело пострадавших в результате аварии.

Все попавшие в аварии туристы были из Самарской области. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Кроме того, Ростуризм взял на контроль ситуацию с аварией.

Сотрудники Генконсульства РФ в Анталье посетили пострадавших россиян в больницах и встретились с лечащими врачами. Кроме того, у правоохранительных органов была запрошена дополнительная информация касательно причин и обстоятельств ДТП.

Пострадавший в аварии самарец Сергей Кремнев рассказал о возможной причине ДТП. По его словам, у транспорта «что-то произошло с колесом», затем последовал резкий удар. Пострадавший отметил, что большая часть пассажиров спала в момент происшествия.