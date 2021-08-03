СК намерен добиться привлечения к уголовной ответственности доктора Блюма

Следственный комитет (СК) России намерен через Генеральную прокуратуру запросить у Испании документы по делу генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий врача Евгения Блюма. Об этом сообщила во вторник, 3 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой затребовать у Испании все необходимые документы. После их тщательного анализа Следственный комитет готов предоставить дополнительные данные, свидетельствующие о наличии в действиях Блюма умысла на хищение денежных средств спортсменки, для дальнейшего ведения диалога с испанской стороной для его привлечения фигуранта к уголовной ответственности», — говорится в комментарии Петренко.

Она напомнила, что следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении Блюма, который заочно обвиняется в хищении мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации. При этом Испания, на территории которой установлено местонахождение доктора, отказала России в выдаче фигуранта.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет видит необходимость в уголовно-правовой оценке действий Блюма с точки зрения российского законодательства. В ведомстве также указали на имеющиеся доказательства вины фигуранта. Это, в частности, заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показания специалистов в области нейрохирургии и лечения травм позвоночника.

Таким образом было установлено, что восстановление функций спинного мозга при травме, полученной спортсменкой, какими-либо реабилитационными мероприятиями невозможно. При этом с учетом своей квалификации и ученой степени Блюм не мог этого не знать.

О том, что национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию Блюма стало известно 31 июля. Как отмечалось, в экстрадиции россиянина отказано, так как факты дела расследованы и дело закрыто в суде Малаги. Россия потребовала у Испании экстрадиции врача еще 1 марта.

Блюм заключил со спортсменкой Чаадаевой (Комиссаровой) договор под предлогом реабилитации после травмы, которую она получила на соревнованиях в 2014 году, в его испанской клинике на сумму 29 млн рублей. Однако пациентка так и не смогла начать ходить, потому что при полученном ею повреждении спинного мозга восстановление функции нижних конечностей с помощью средств реабилитации невозможно.