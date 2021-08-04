Канадские ученые назвали идеальный завтрак для больных диабетом

Для больных диабетом второго типа одним из наиболее подходящих завтраков является омлет. Об этом свидетельствуют данные исследования канадских ученых, опубликованные в журнале Medical Express.

В ходе эксперимента специалисты отобрали группу добровольцев, которые в первый день завтракали омлетом, а во второй — овсяной кашей с фруктами. Другие приемы пищи в течение дня были совершенно одинаковыми.

Исследование показало, что употребление в пищу блюда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, такого как омлет, предотвращает выброс сахара в кровь сразу после приема пищи.

Кроме того, такой завтрак стабилизирует уровень глюкозы на целый день. По словам руководителя группы исследователей Джонатана Литтла, полученный результат оказался неожиданностью для ученых.

20 июля врач-диетолог Марина Макиша назвала правила питания, чтобы снизить риск развития сахарного диабета. По ее словам, лучше отказаться от продуктов, которые содержат добавленный сахар, всех видов полуфабрикатов быстрого приготовления, каш быстрого приготовления, хлопьев и мюсли.