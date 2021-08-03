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Тренер рассказал о хронических проблемах с ахиллом у Шубенкова

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков имел хронические проблемы с ахилловым сухожилием еще до начала Олимпиады в Токио. Об этом рассказал во вторник, 3 августа, его тренер Сергей Клевцов.

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Ранее в этот день стало известно, что Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх. Причиной стала резкая боль районе ахилла на левой ноге, которую спортсмен почувствовал во время разминки. В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что у него заподозрили разрыв ахиллова сухожилия.

«Травмировался на разминке, ахилл. Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьезна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, все было в порядке, когда это произошло», — сказал Клевцов в беседе с «РИА Новости».

В свою очередь мать спортсмена, советская легкоатлетка Наталья Шубенкова отметила, что ее сын испытывал невыносимую боль из-за отслоения мягких тканей.

«Ахилл у него целый. Есть отслоения мягких тканей, из-за чего и появляется нестерпимая боль. Он просто не мог уже ее терпеть», — уточнила Шубенкова ТАСС.

Для того, чтобы покинуть стадион в Токио Шубенкову потребовалbсь коляска и костыли, отмечает «Спорт-Экспресс».

Шубенков — победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 м с барьерами.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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