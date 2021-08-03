В МИД Эстонии заявили об обдумывании ответа на высылку дипломата из России

Министерство иностранных дел Эстонии еще обдумывает ответ на высылку своего дипломата из России. Об этом во вторник, 3 августа, в пресс-службе эстонского ведомства.

«Министерство еще обдумывает, ответит ли Эстония аналогичным шагом. Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств», — сказали «Интерфаксу» в МИД Эстонии.

Ранее в этот день стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов напомнил о том, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого его задержали в Санкт-Петербурге при получении от гражданина РФ информации закрытого характера.

При этом эстонскую сторону предупредили, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг указанного инцидента приведет к ответным шагам. Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

После задержания Лятте во внешнеполитическом ведомстве Эстонии называли этот инцидент провокацией. Утверждалось, что он во время задержания якобы находился на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

При этом в центре общественных связей ФСБ России уточняли, что деятельность Лятте противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к Москве.