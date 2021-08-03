Сельскую солнечную электростанцию впервые построят в Томской области

Поселок Катайга станет первым в Томской области, где будет построена солнечная электростанция, информирует пресс-служба администрации региона. Пока 1,3 тыс. жителей получают электричество от дизельных электростанций, и свет в их домах горит всего несколько часов в сутки.

Всего в 21 населенном пункте области появятся возобновляемые источники электроэнергии — автономные гибридные энергетические установки (АГЭУ). Благодаря проекту затраты на дизельное топливо в этих селах снизятся почти вдвое и улучшится экология. Об этом пишет РИА «Томск».

В конце июня в Чеченской Республике состоялось торжественное открытие Наурской солнечной электростанции (СЭС). Это первый подобный объект на территории региона. Ожидается, что объем выработки электроэнергии будет достигать 5,6 млн кВт/ч в год. Выбросы углекислого газа будут снижаться на 3 тыс. т ежегодно.