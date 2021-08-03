Строительство ТПУ «Электрозаводская» завершат в 2023 году

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Электрозаводская» запланировано построить в 2023 году. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.​

«Строительство ТПУ «Электрозаводская» планируют завершить уже в 2023 году. Он станет одним из крупнейших транспортных хабов в Центральном округе Москвы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ТПУ объединит станцию метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, станцию будущего D3 и маршруты городских автобусов и электробусов.

Создание крупных транспортных хабов, объединяющих разные виды транспорта, — важная составляющая больших городов, подчеркнули в Дептрансе.

«За счет новых пересадок жители и гости мегаполиса могут строить гибкие маршруты в зависимости от их потребностей и экономить время на поездки. Благодаря ТПУ «Электрозаводская» поездки станут удобнее для 200 тыс. жителей районов Басманный и Соколиная Гора, а для пассажиров будущего D3 «Электрозаводская» станет комфортной современной станцией с бесплатной пересадкой на две станции метро», —заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Благодаря таким хабам, как Щукинская, Славянский бульвар, Волоколамская, которые объединяют железнодорожный транспорт с метро, пассажиры получают развитую и удобную сеть Московского транспорта, отметили в ведомстве.

В 2022 году на МЦД-2 планируется открыть два крупных транспортных хаба: «Печатники» (объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию и БКЛ) и «Марьина Роща» (объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию, а в перспективе здесь будет пересадка на МЦД-4 и БКЛ).

В «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) также напомнили, что в столице действуют 66 перехватывающих парковок. Они обустроены возле станций метро, МЦК и МЦД, чтобы дать возможность едущим с окраин или области водителям оставить машину и пересесть на общественный транспорт. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

Подробная информация о планах и проведенных работах по благоустройству размещается на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок». Жители могут поучаствовать в выборе проектов. Чтобы это сделать, нужно проголосовать на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.

Получить информацию, связанную с платным парковочным пространством, можно в едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов)