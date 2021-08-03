Вильданов пообещал «разорвать» бойца Хлебникова

Боксер Денис Вильданов заявил, что намерен в первом же раунде нокаутировать бойца Брюса Хлебникова.

«Большой Папа (прозвище Вильданова. — Ред.), король пощечин, снова в деле. Последний раз, к сожалению, я проиграл Максиму Новоселову. Но в этот раз обещаю, что нового соперника, Брюса Хлебникова, разорву и просто скушаю эту наглую маленькую булочку. <...> в первом раунде дам ему в голову, на этом и разбежимся», — заявил боксер 3 августа телеканалу РЕН ТВ.

По словам Вильданова, тренировки перед боем с Хлебниковым идут по плану. Спортсмен планирует закончить бой в первом же раунде и уверен, что это ему удастся.

«Мне без разницы, какие у него сильные и слабые стороны. Главное, в какой я форме», — отметил спортсмен.

Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Известно, что боксеры активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

Помимо упомянутых бойцов, на ринге сойдутся камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

Главным поединком вечера станет встреча россиянина Виталия Кудухова и спортсмена с Багамских островов Александра Шермана, дебютировавшего на профессиональном ринге в 1997 году.