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Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области

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Тела двух мужчин обнаружили в сгоревшем доме в Вологодской области. По факту возгорания проводится проверка.

Сообщение о горении поступило в ночное время 3 августа в деревне Володино. В ликвидации пожара привлекли пять человек и две пожарные машины. Огонь охватил площадь 49 кв. м и полностью уничтожил кровлю частного дома. Об этом сообщает ИА FlashNord.

На месте пожара обнаружены двое погибших. По предварительной версии, один из них — 66-летний владелец дома. Личность второго погибшего пока не установлена.

Днем ранее сообщалось об обнаружении боеприпаса при тушении пожара в Мурманской области. Снаряд времен Великой Отечественной войны не представлял опасности из-за отсутствия взрывчатого вещества. Причиной пожара стал поджог.

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