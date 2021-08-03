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В Госдуме призвали образовывать общество для принятия инвалидов

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Непринятие людей с ограниченными возможностями говорит о низком уровне образования и эмоциональной холодности общества. Чтобы этого избежать, нужно образовывать граждан и воспитывать в них эмоциональную эмпатию. Такое мнение во вторник, 3 августа, в беседе с «Известиями» выразила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом она прокомментировала ситуацию, произошедшую ранее в аквапарке города Волжский в Волгоградской области. Прокуратура региона инициировала проверку, после того как семью с мальчиком с диагнозом «аутизм» не пустили в аквапарк.

«В таких ситуациях нужно говорить об общем развитии общества, не только в гуманитарном плане, но и образовательном. Потому что когда люди не воспринимают себе подобных людей, пусть и с ограниченными возможностями, это прежде всего говорит о низком уровне образования и эмоциональной холодности. А ведь эмоциональная эмпатия воспитывается на литературе. Когда родители или организации не пускают ребенка на площадку или в аквапарк, это вызывает возмущение», — подчеркнула Бессараб.

Вопрос инклюзии, по словам эксперта, — это вопрос цивилизованности общества. Государство проводит очень серьезную работу, чтобы в обществе принимали и признавали инвалидов, отметила она.

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Бессараб также добавила, что объекты общественного пользования должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Если же этого нет, например, в аквапарке, то разбираться уже должны соответствующие органы.

«Мне кажется, что здесь проблема кроется именно в отдельных людях, которые ведут себя как пещерные. Нужно развивать инклюзию, нужно образовывать людей. Мы помним Олимпиаду 80-го года, когда из столицы буквально вывозили всех инвалидов, чтобы не нарушать «картинку». А вот в 2014 году на Олимпиаде мы построили массы объектов с доступной инвалидам средой», — заключила депутат.

30 июля в Ижевске администрация кафе, где отказались обслуживать девочку-инвалида на коляске, принесла извинения ее семье. Проверку по факту случившегося проводят прокуратура и детский омбудсмен.

26 июля в Санкт-Петербурге в одном из дворов Красносельского района женщина пыталась прогнать детей с особенностями, возмутившись тем, что они гуляют на той же детской площадке, что и ее внучка. Петербурженка заявила, что дети-инвалиды «пугают» других детей, поэтому им не стоит гулять вместе с ними. По факту поведения женщины региональный главк СКР начал проверку.

После скандала с воспитанниками инклюзивного центра местные жители собрали больше миллиона рублей на поддержку организации.

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