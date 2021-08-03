В Госдуме призвали образовывать общество для принятия инвалидов
Непринятие людей с ограниченными возможностями говорит о низком уровне образования и эмоциональной холодности общества. Чтобы этого избежать, нужно образовывать граждан и воспитывать в них эмоциональную эмпатию. Такое мнение во вторник, 3 августа, в беседе с «Известиями» выразила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Таким образом она прокомментировала ситуацию, произошедшую ранее в аквапарке города Волжский в Волгоградской области. Прокуратура региона инициировала проверку, после того как семью с мальчиком с диагнозом «аутизм» не пустили в аквапарк.
«В таких ситуациях нужно говорить об общем развитии общества, не только в гуманитарном плане, но и образовательном. Потому что когда люди не воспринимают себе подобных людей, пусть и с ограниченными возможностями, это прежде всего говорит о низком уровне образования и эмоциональной холодности. А ведь эмоциональная эмпатия воспитывается на литературе. Когда родители или организации не пускают ребенка на площадку или в аквапарк, это вызывает возмущение», — подчеркнула Бессараб.
Вопрос инклюзии, по словам эксперта, — это вопрос цивилизованности общества. Государство проводит очень серьезную работу, чтобы в обществе принимали и признавали инвалидов, отметила она.
Бессараб также добавила, что объекты общественного пользования должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Если же этого нет, например, в аквапарке, то разбираться уже должны соответствующие органы.
«Мне кажется, что здесь проблема кроется именно в отдельных людях, которые ведут себя как пещерные. Нужно развивать инклюзию, нужно образовывать людей. Мы помним Олимпиаду 80-го года, когда из столицы буквально вывозили всех инвалидов, чтобы не нарушать «картинку». А вот в 2014 году на Олимпиаде мы построили массы объектов с доступной инвалидам средой», — заключила депутат.
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