Посещение лесов ограничили в Татарстане из-за высокого риска пожаров

Пребывание граждан на территории лесов вновь ограничили в Татарстане в связи с высоким и чрезвычайным классами пожарной опасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ограничения действуют на территориях 31 лесничества. Исключение будет сделано для сквозных проездов по дорогам общего пользования. Об этом сообщает InKazan.ru. Кроме того, передвигаться по природным территориям смогут местные жители, чья работа связана с использованием лесов.

Постановление будет действовать в течение трех недель. На входах и въездах в леса установят предупредительные аншлаги и шлагбаумы. В выходные в местах массового посещения лесов будут действовать временные посты.

Днем ранее сообщалось о продлении ограничения пребывания граждан в лесах Липецкой области. Постановление будет действовать до 19 августа.