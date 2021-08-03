Прямой эфир
Мир
МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии
Мир
В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма
Мир
В Крыму сочли невежеством слова Зеленского о принадлежности полуострова
Спорт
Шубенков снялся с турнира по бегу на 110 м с барьерами на ОИ
Интернет
В России запустили сервис электронного подписания договоров
Спорт
Тимановская назвала неожиданностью политический скандал из-за ситуации на ОИ
Авто
В России изменится порядок покупки авто с пробегом
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ
Общество
Мишустин призвал упростить оформление мер социальной поддержки

Пятилетний ребенок погиб при падении из окна в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в Ижевске (республика Удмуртия). Мальчик выпал из окна на шестом этаже.

Трагедия произошла рано утром 2 августа в доме по улице Петрова. По данным правоохранительных органов, ребенок был дома один. Его мама и бабушка ушли на работу. Мальчик выпал из открытого окна и скончался на месте. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

В июне было зафиксировано аналогичное происшествие на улице Петрова. С высоты седьмого этажа упала семилетняя девочка. В этот момент в квартире находилась пьяная мать, а также еще двое детей. Женщина уснула, оставив детей без присмотра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021