Пятилетний ребенок погиб при падении из окна в Ижевске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в Ижевске (республика Удмуртия). Мальчик выпал из окна на шестом этаже.

Трагедия произошла рано утром 2 августа в доме по улице Петрова. По данным правоохранительных органов, ребенок был дома один. Его мама и бабушка ушли на работу. Мальчик выпал из открытого окна и скончался на месте. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

В июне было зафиксировано аналогичное происшествие на улице Петрова. С высоты седьмого этажа упала семилетняя девочка. В этот момент в квартире находилась пьяная мать, а также еще двое детей. Женщина уснула, оставив детей без присмотра.