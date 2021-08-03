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В России изменится порядок покупки авто с пробегом

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В России уже этой осенью договор купли-продажи (ДКП) подержанного автомобиля можно будет подписать с помощью нового онлайн сервиса. Об этом 3 августа сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

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Отмечается, что для оформления ДКП понадобится скачать приложение «Госключ» на сайте госуслуг. В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства.

Воспользоваться услугой смогут граждане с верифицированными аккаунтами на сайте госуслуг. Ранее в министерстве заявили, что покупка и продажа подержанной машины с помощью такой услуги делает сделку более прозрачной с точки зрения проверки машины, а также верифицирует реального продавца и покупателя.

Преимущество оформления сделки через «Госуслуги» в том, что все данные о машине и владельце сразу видны второму участнику сделки.

27 июля главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как выбрать надежный автомобиль с пробегом.

Так, по словам эксперта, особое внимание следует уделять состоянию основных узлов, стоимости обслуживания и замены деталей. Он отметил, что важна перепродажная стоимость, поскольку машину с пробегом придется менять уже через четыре-пять лет. Важно проверить состояние основных узлов — мотора, коробки передач и подвески, а также расход топлива.

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