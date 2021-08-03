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ООН призвала тщательно расследовать смерть главы «Белорусского дома на Украине»

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Киев должен провести тщательное расследование в связи со смертью главы организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова, тело которого было обнаружено в одном из парков украинской столицы. Об этом заявила на брифинге во вторник, 3 августа, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо.

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«Мы призываем украинские власти <...> провести тщательное, беспристрастное и эффективное расследование того, что случилось, и выяснить, было это самоубийством, обычным уголовным убийством или же есть связь с его деятельностью», — цитирует Хуртадо ТАСС.

Она также выразила надежду на то, что смерть Шишова не связана с его деятельностью, но при этом назвала молодого человека «диссидентом, проживавшим на Украине».

Также представитель УВКПЧ констатировала ухудшение ситуации в Белоруссии, что проявляется, по ее словам, в «запугивании любого несогласия».

Гражданин Белоруссии Виталий Шишов пропал в Киеве утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

В самой организации, которую возглавлял Шишов, не верят в версию самоубийства, так как перед его смертью за ним велась слежка.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила соболезнования в связи со смертью Шишова.

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из республики они помогают в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.

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