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Более сотни фасадов домов отремонтировали в Подмосковье

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В Московской области с начала года обновили 120 фасадов в рамках программы капремонта, передает пресс-служба министерства ЖКХ региона. Было запланировано проведение работ в 600 многоквартирных домов. По каждому объекту разрабатывают архитектурную концепцию.

При проведении работ фасады утепляют по трем ключевым технологиям — используя тонкий наружный слой, навесной фасад, бескаркасную систему, передает портал «Подмосковье сегодня». Это позволяет повысить энергокласс зданий и поддерживать в них комфортную температуру круглый год.

Возможность изменения стоимости контрактов по капитальному ремонту из-за удорожания стройматериалов не отразится на взносах россиян. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Минимальный размер взноса за капремонт устанавливают субъекты с учетом инфляции и методических рекомендаций ведомства.

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