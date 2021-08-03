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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Батурина 9 августа

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Мосгорсуд на заседании 9 августа рассмотрит жалобу на арест бизнесмена Виктора Батурина по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда во вторник, 3 августа.

Батурин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

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Басманный суд Москвы 2 июля арестовал Батурина до 1 сентября текущего года. В тот же день защита предпринимателя заявила о намерении обжаловать такое решение.

Бизнесмена задержали 1 июля. На следующий день следствие запросило его арест. Отмечалось, что уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной, в котором сообщалось о попытках предпринимателя «незаконным» образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко». Как сообщала защита, Батурин не признает свою вину.

Ранее, в конце мая, Тверской суд Москвы отказал Батурину в иске к его сестре. Тогда предметом иска стало незаконное, по мнению истцов, отчуждение 25% акций АО «Интеко», которыми якобы владел Батурин. За ранее принадлежавший ему пакет акций бизнесмен запрашивает $250 млн.

Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально предприятие производило изделия из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Батурин с 1999 по 2005 год являлся вице-президентом компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.

В 2011 году бизнесмен попробовал получить 10,8 млн рублей с помощью векселей компании, но был обвинен в мошенничестве, поскольку бумаги признали фальшивыми. По итогу Батурин пробыл в тюрьме с 2011 по 2016 год.

Финансовый управляющий предпринимателя Эренцен Манжеев пытался получить компенсацию за часть «Интеко» в судах России и Австрии, где тогда проживала и вела бизнес Елена Батурина, которая, в свою очередь, утверждала, что ее брат подарил ей долю в компании в 2001 году. Однако соответствующие документы она не предоставила — по ее словам, соглашение было устным. Манжеев же отрицает это. По его словам, «не может быть такого, чтобы четверть одной из самых дорогих компаний России дарилась, как коробка конфет».

Манжеев предоставил Тверскому суду выписки из реестра акционеров ЗАО «Интеко», по которым Батурин в 2002, 2004 и 2006 годах являлся совладельцем 25% акций компании. При этом выписки о владении Батуриным акциями «Интеко» за 2001, 2003 и 2005 годы нет.

В сентябре 2020 года также стало известно об отклонении судом иска Манжеева к Батуриной. Впоследствии стало известно, что от иска Манжеев отказался.

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