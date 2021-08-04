Россия начала появляться в международных суверенных кредитных рейтингах во второй половине 1990-х годов, когда повышение интереса к российским рынкам оказалось связано с расширением иностранного бизнеса в стране. В 1996-м Россия была уже в трех наиболее востребованных из них — в Moody’s, S&P и Fitch.

Рейтинги оценивают действия государства и связанные с ними кредитные риски. Такая экспертиза необходима для долгосрочного инвестиционного планирования, то есть определения бизнесом как иностранных, так и отечественных шансов на успешное ведение дел и окупаемость инвестиций.

Методология построения рейтингов схожа: оценки имеют буквенное обозначение и отражают такие факторы, как институциональная эффективность и политические риски, структура экономики и перспективы роста, внешняя ликвидность и международная инвестиционная позиция, фискальные показатели и долговая нагрузка, гибкость денежно-кредитной системы и т. д.

С начала 2000-х до 2014 года позиции России во всех трех долгосрочных рейтингах последовательно улучшались до уровня BBB+/ Baa1. Такая оценка означает достаточную способность правительства выполнять свои финансовые обязательства, но при этом и высокую чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры.

В период 2014–2016 годов российский рейтинг существенно просел до значения BB+/ Ba1 в связи с шоком внешнего санкционного давления и последовавшим за ним оттоком капитала, падением цен на нефть и обвалом обменного курса рубля, а также рядом внутриэкономических проблем, таких как рост процентных ставок.

В 2017–2018 годах произошел переломный момент, когда Россия улучшила свои позиции сразу в целом перечне международных инвестиционных рейтингов, включая Fitch и Moody’s (до BBB- и Ba1 соответственно), S&P (до инвестиционного уровня BBB-), GEM-10 rating Bank of America Merrill Lynch (1-е место), Doing Business (35-е место).

Изменения позиций отразили укрепление правительством экономической политики, выразившееся в инфляционном таргетировании, повышении устойчивости экономики к внешним шокам, таким как снижение цен на сырьевые товары и международные санкции. Также правительством была проведена налогово-бюджетная консолидация и предоставлена поддержка финансовому сектору.

Особенно позитивно российскую экономику описывали изменения в рейтингах, характеризующих состояние инвестиционного климата. В 2018 году Россия заняла 35-е место по легкости ведения бизнеса, поднявшись с 40-го (2017), обогнав при этом на одну позицию Казахстан, но уступив Японии. Успех связан с улучшениями в доступе к международной торговле и кредитованию для частого сектора.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, существенно ухудшил достигнутые позиции в международных рейтингах многих стран. Меры государств по улучшению макроэкономической обстановки 2020–2021 годов легли в основу критериев для дальнейших оценок рейтинговых агентств.

В июле 2021-го S&P подтвердило инвестиционный уровень российского суверенного кредитного рейтинга (ВВВ в национальной валюте и BBB– в зарубежной валюте). На инвестиционном уровне со стабильным прогнозом остаются и текущие российские рейтинги в Fitch и Moody’s (BBB и Baa3 соответственно). Оценка объясняется устойчивой макроэкономической ситуацией, включая низкий уровень госдолга и значительные золотовалютные резервы, а также гибкой денежно-кредитной политикой.

По ряду социальных и экономических показателей Россия уже превосходит промышленно развитые страны. Удержание позиций в кредитных рейтингах на стабильном инвестиционном уровне указывает на положительную динамику в российской экономике, а также на среднесрочную возможность перехода в новую категорию государств по уровню экономического развития. Однако структурная слабость экономики, стареющее население и геополитическая напряженность остаются факторами риска.

Автор ― старший научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора