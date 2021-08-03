Уровень воды поднялся в 12 реках Приангарья из-за осадков

В 12 реках Иркутской области зарегистрирован подъем уровня воды в течение последних суток. Сотрудники МЧС продолжают мониторинг обстановки на водоемах.

Согласно прогнозам, превышение критических отметок на реках не ожидается. На текущий момент зарегистрировано повышение уровня воды в верховьях Уды на 90–120 см, в реке Иркут вода поднялась на 61 см. В Бирюсе колебания составили 30–45 см, в Ие и Оке — на 15–20 см. Также зарегистрировано повышение уровня воды за сутки в реках Лена, Киренга, Олха, Ушаковка, Китой, Белая, Кирей, Солзан, Снежная, Иркут, Ия и Ока. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

До 4 августа включительно ожидается повышение уровня воды на 60–120 см в реках Иркут, Китой, Белая, Ока и Ия.

В конце июля неблагоприятная гидрологическая обстановка сложилась на реке Бурея в Хабаровском крае. За сутки 28–29 июля прирост уровня воды составил 173 см.