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Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выхода из медикаментозного сна

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Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в себя после выхода из медикаментозного сна и уже шутит. Об этом директор Маргаритой Соколова сообщила 3 августа в беседе с РЕН ТВ.

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Она подтвердила, что 38-летняя артистка пришла в себя.

«Она общается, мне удалось с ней тоже пообщаться. Многие псевдоврачи прогнозировали, а-ля «она потеряет память, у нее будет плохо с головой». Ничего подобного, отличная память, отличное быстрое мышление. Мы и пошутили, и посмеялись. В общем, всё будет хорошо», — сказала Соколова.

23 июля генеральный менеджер певицы рассказала, что уже нет сомнений в выздоровлении артистки. Она отметила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течении COVID-19 это неизбежно.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

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