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Глава ПФР доложил Мишустину о реализации «детских» выплат

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Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим доложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину о внедрении в работу фонда принципов социального казначейства и реализации выплат в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ПФР.

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Основным принципом системы социального казначейства является оказание услуг и осуществление мер соцподдержки без предоставления от граждан документов и справок, уточнили в ПФР. Одной из первых мер, которую фонд стал оказывать без личного участия семей, стало назначение материнского капитала и предоставление его в электронном виде.

В ведомстве отметили, что основным направлением использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий: почти 90% семей используют маткапитал на эти цели. Из выделенных в 2020 году 318 млрд рублей на реализацию программы материнского капитала 288 млрд направлено на недвижимость.

С 1 июля в фонд поступило уже 386 тыс. заявлений от беременных женщин и 1,8 млн от родителей, воспитывающих детей в одиночку. Информация, которую граждане получают в электронном виде, облегчает им задачу по оформлению документов и получению выплат, указал Андрей Кигим.

С 15 июля фонд ведет прием заявлений также на выплаты на детей школьного возраста, обращение за которыми также было упрощено: оно поступало гражданам в личные кабинеты на портале госуслуг в предзаполненном формате, и подтвержденные сведения направлялись в Пенсионный фонд.

На сегодняшний день поступили заявления более чем на 18,6 млн детей. В первый день со старта перечисления выплаты были осуществлены почти на 17,8 млн детей, сообщили в ПФР.

Осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет началось 2 августа. В мае Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. По данным Минтруда, выплаты могут быть направлены семьям с более чем 20 млн детей.

Также в мае глава государства подписал закон, предусматривающий меры поддержки для беременных женщин.

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