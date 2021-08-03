ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 3 августа.

Отмечается, что ФАС провела выездные проверки официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ производства указанной компании.

Таким образом выявили, что Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. По итогу фактически устранялась конкуренция между дистрибуторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — уточнили в ведомстве.

В случае, если вина компании будет установлена, ей грозит административный штраф в соответствии КоАП РФ.

В ноябре прошлого года ФАС пришла к выводу, что компания Corning нарушила закон о защите конкуренции. Ведомство еще в в сентябре 2019 года возбудила дело в отношении компании Corning Inc, ООО «Корнинг СНГ» и четырех российских заводов по производству оптических кабелей. Компания заключила с этими предприятиями соглашение, которое обязывает их приобретать оптическое волокно производства Corning. По результатам рассмотрения этого дела ФАС России признала указанные соглашения антиконкурентными.