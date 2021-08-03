Прямой эфир
Мир
МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии
Мир
Мурашко уточнил состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Мир
В Европе признали COVID-сертификаты использующего «Спутник V» Сан-Марино
Общество
МВД не будет увеличивать штраф за разговор по телефону за рулем
Общество
Мурашко рекомендовал вакцинировать от COVID-19 всех пожилых людей
Авто
Минтранс запланировал ужесточить процедуру прохождения техосмотра
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма Украине вопросом времени
Общество
Климатолог назвал причины возникновения урагана в Тверской области
Общество
Мишустин призвал упростить оформление мер социальной поддержки

ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 3 августа.

Можно выдохнуть: в России разработали датчики для аппаратов ИВЛ
Отечественные сенсоры будут в два раза дешевле зарубежных и пригодятся не только для борьбы с COVID-19

Отмечается, что ФАС провела выездные проверки официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ производства указанной компании.

Таким образом выявили, что Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. По итогу фактически устранялась конкуренция между дистрибуторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — уточнили в ведомстве.

В случае, если вина компании будет установлена, ей грозит административный штраф в соответствии КоАП РФ.

В ноябре прошлого года ФАС пришла к выводу, что компания Corning нарушила закон о защите конкуренции. Ведомство еще в в сентябре 2019 года возбудила дело в отношении компании Corning Inc, ООО «Корнинг СНГ» и четырех российских заводов по производству оптических кабелей. Компания заключила с этими предприятиями соглашение, которое обязывает их приобретать оптическое волокно производства Corning. По результатам рассмотрения этого дела ФАС России признала указанные соглашения антиконкурентными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021