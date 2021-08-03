Новый очаг АЧС обнаружили в Приморском крае

Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) подтвердили в Приморском крае. Вирус обнаружен в одном из хозяйств Хасанского района.

Пробы были взяты от двух погибших домашних животных в поселке Рязановка. В лаборатории Россельхознадзора подтвердили, что свиньи были заражены АЧС. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Ранее ограничительные меры в связи с обнаружением АЧС были введены в Партизанском районе Приморья. Наличие вируса подтвердилось в селах Сергеевка и Золотая Долина. В июне АЧС обнаружили в Ястребовке.

Всего с начала 2021 года в Приморье зарегистрировали 18 очагов АЧС. В 13 из них уже проведено оздоровление, действующими являются пять очагов. Вирус попадает в организм животных через пищу, раны на коже и укусы насекомых.