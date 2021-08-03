Дацику предрекли нокаут от бойца ММА Эльбаева

Боец ММА Даниял Эльбаев отправит в нокаут спортсмена Вячеслава Дацика. Об этом во вторник, 3 августа, заявил чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли.

«Супертяжелый вес, поединок Вячеслава Дацика и Эльбаева — этот поединок можно назвать максимально конкурентным. Бойцы идут только вперед, они жестокие, бьющие. В этом событии точно будет нокаут. Мое мнение — победит Т-34 (прозвище Эльбаева. — Ред.)», — заявил Кенкерли в разговоре с РЕН ТВ

Отмечается, что спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Кроме Дацика и Эльбаева в рамках турнира на ринге встретятся обладатель титула бойцы Денис Вильданов и Брюс Хлебников.

«Брюс Хлебников — великолепный человек, обладатель очень жесткого удара, прекрасной растяжки. Он фанат Ван Дамма и Брюса Ли. Думаю, нас ждет зрелищный бой», — добавил Кенкерли.

Накануне сообщалось, что боксеры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

Помимо упомянутых бойцов на ринге сойдутся камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным поединком вечера станет встреча россиянина Виталия Кудухова и спортсмена из США — Александра Шермана, дебютировавшего на профессиональном ринге в 1997 году.