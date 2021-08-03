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Оперативный штаб по строительству метро создали в Красноярске

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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой ветки метро в Красноярске. План по созданию линии должен быть готов до 20 августа.

Штаб возглавил первый заместитель главы региона Юрий Лапшин. Структура должна представить губернатору дорожную карту мероприятий по строительству первой ветки метрополитена. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Согласно базовому проекту, в метро будут подземные и надземные части. Вместо изначальных 60 м глубина залегания станций составит 25 м. Кроме того, предполагается использование укороченных составов до пяти вагонов.

Усс обсуждал реализацию проекта строительства метро с президентом России Владимиром Путиным в мае, тогда же глава региона попросил о финансовой поддержке. По поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина рассматриваются возможности снижения стоимости проекта при сохранении его качества.

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