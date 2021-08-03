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Мурашко назвал ерундой информацию о чипировании с помощью вакцинации

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Информация о чипировании с помощью вакцинации от коронавирусной инфекции — это ерунда, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний, заявил во вторник, 3 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Второй не лишний: как в Москве стартовала ревакцинация
И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

«Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний», — сказал глава Минздрава в беседе с журналистами.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что необходимо практически всех пожилых людей вакцинировать от коронавирусной инфекции. Исключение может быть только по медицинским показаниям, отметил он.

12 июля доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал россиян избавиться от страха перед вакцинацией от COVID-19.

11 июля Нетесов также высказался на тему «чипирования» вакциной. Он заявил, что с коронавирусом можно справиться ношением масок и вакцинацией, а про «чипирование» нужно забыть.

Кроме того, ученый отметил, что в мире уже создано 12 достаточно эффективных вакцин против коронавируса, поэтому надо просто выполнять задачу по производству необходимого числа доз вакцин и по организации вакцинации людей.

28 июня психолог Елена Квессе в беседе с «Известиями» рассказала, почему некоторые люди в России боятся вакцинироваться от коронавируса. Рациональные страхи граждан связаны с тем, что в обществе избыток информации на тему коронавируса и обывателю довольно трудно отделить проверенную информацию из надежных источников от фейковых вбросов, объяснила она.

Масштабная вакцинация в России стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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