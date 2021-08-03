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В Люберцах девушка выпрыгнула с четвертого этажа в попытке скрыться от отца

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В Люберцах девушка выпрыгнула с четвертого этажа дома, пытаясь избежать изнасилования отцом. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил Следственный комитет (СК РФ) по Московской области.

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«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался совершить преступление против половой неприкосновенности своей 17-летней дочери. Девушка, в попытке скрыться от отца и не допустить его преступных действий, выпрыгнула с 4-го этажа квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с полученными травмами девушка была доставлена в больницу.

Следователи возбудили в отношении 45-летнего мужчины уголовное дело по Ч. 3 Ст. 30, П. «А» Ч. 3 Ст. 131 («Покушение на изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

В рамках дела планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что 2 августа пятилетний ребенок погиб, выпав из окна жилого дома в Ижевске, на момент происшествия мальчик находился в квартире один. Мама и бабушка ребенка утром ушли на работу.

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