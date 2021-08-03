МВД не будет увеличивать штраф за разговор по телефону за рулем

Министерство внутренних дел не планирует увеличивать размер штрафа за пользование телефоном за рулем автомобиля. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением до 10 тыс. рублей повысить штраф за использование телефона за рулем.

По его словам, текущий размер штрафа является незначительным наказанием, так как водитель подобными действиями создает реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

В свою очередь, в министерстве сообщили, что обращений Курдесова в адрес ГУОБДД МВД России не поступало.

Согласно КоАП РФ, пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, наказывается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.