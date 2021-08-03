Собянин отметил роль «Единой России» в развитие Москвы

Депутаты «Единой России» принимают активное участие в развитие Москвы. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Единая Россия» — это не только депутаты Государственной Думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда <…> Покритиковать — ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет», — заявил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что Москве необходимо постоянно развиваться.

«Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами», — отметил мэр.

По словам Собянина, нельзя допускать, чтобы люди эмигрировали из Москвы в другие города и страны.

«Если от нас уедет сотня тысяч людей — казалось бы, ну и подумаешь <…> Но уехать могут сто тысяч самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек — гениальные. Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город. А для этого нужно полное ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя», — заключил мэр российской столицы.

В мае Собянин заявил, что Москва будет самым лучшим городом в мире с самыми лучшими объектами образования и здравоохранения. Он добавил, что дефицит в бюджете города, обнаруженный по итогам 2020 года, можно и нужно возмещать «движением вперед».