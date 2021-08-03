В Петербурге изъяли рекордное число контрафактных аксессуаров Apple

Таможенники выявили и изъяли на Апраксином дворе в Санкт-Петербурге свыше 53 тыс. единиц контрафактных аксессуаров под маркировкой Apple. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Правообладатель оценил размер причиненного ущерба на сумму более 150 млн рублей. По словам представителей бренда, это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского Apple», — отметили в пресс-службе.

Рейды проводились таможенниками в нескольких торговых точках совместно с городским управлением Роспотребнадзора и представителями компании Apple In.

В результате было изъято 53 863 единицы контрафактных аксессуаров. В частности, это часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe. Документы, подтверждающие подлинность аксессуаров, продавцы предоставить не смогли.

По данному факту возбудили два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака).

В феврале текущего года на одном из рынков в центре Петербурга пресекли торговлю контрафактными сигаретами, в ходе операции было изъято 125 тыс. блоков табачных изделий на сумму более 100 млн рублей.

Блоки сигарет были как с поддельными акцизными марками, так и без них. Тогда уточнялось, что большая часть сигарет изготовлена или доставлена в Россию из Белоруссии и Казахстана. Преступная группа организовала перевозку, хранение и продажу контрафакта в России, ее деятельность пресечена.