Ливневую канализацию прочистили во Владивостоке перед тайфуном

Коммунальные службы Владивостока ведут подготовку к тайфуну. На улицах города прочистили больше 1 км ливневой канализации.

Работы ведут бригады предприятия «Содержание городских территорий». Рабочие дополнительно прочищают дождеприемные камеры и системы ливневой канализации. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За июль специалисты совершили почти 100 выездов для очистки инженерных сетей и замены люков и решеток. Бригады приводили в порядок приямки в подземных пешеходных переходах, а также водоприемные лотки на тротуарах. Наиболее крупные работы проведены на улицах Гульбиновича, Кирова, Семеновской и Пограничной. Для очистки сетей используется каналопромывочная машина с вакуумной илососной установкой. Она позволяет удалить излишки воды и грязи.

Согласно прогнозам, дожди начнутся во Владивостоке 3 августа и ослабнут 5 августа. Затем на Корейский полуостров и Японское море выйдет новый тайфун, который приведет к новой волне осадков.