Мишустин призвал упростить оформление мер социальной поддержки

Необходимо обеспечить условия для того, чтобы граждане тратили наименьшее количество времени на сбор документов, оформляя меры социальной поддержки. Такое заявление во вторник, 3 августа, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Важно очень на сегодняшний день, чтобы люди как можно меньше тратили времени на сбор различных документов и справок так, как это происходит с материнским капиталом. Я имею в виду, с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе», — отметил он на встрече с председателем правления Пенсионного фонда России ( ПФР) Андреем Кигимом.

Мишустин обратился к главе фонда с просьбой проинформировать, сколько семей получили такие сертификаты и на какие цели чаще всего направляют их средства.

«Уже начался бюджетный процесс, идет согласование основных параметров, и для правительства крайне важно сейчас понимать, как обстоят дела в Пенсионном фонде. Это одна из ключевых структур, за счет средств которой выполняются социальные обязательства перед гражданами, выплачиваются пенсии, различные пособия», — подчеркнул премьер.

Вместе с тем он указал на необходимость сохранения для россиян возможности обращаться в ПФР очно, а не только с помощью электронных носителей.

«В эпоху цифровой трансформации, когда технологии достаточно активно развиваются, происходит очень много процессов, связанных с внедрением так называемой цифры. Людям постарше, а клиентами Пенсионного фонда являются люди старшего поколения, не всегда комфортно работать с цифрой. Нужно сделать все условия для того, чтобы у них был выбор», — объяснил Мишустин.

Кигим в свою очередь подчеркнул, что почти все россияне предпрочитают подавать заявления на предоставление различных выплат в электронном виде. «99% людей сегодня заинтересованы подавать заявку в электронном виде, по крайней мере, все, кто моложе 45 лет, — точно», — сказал он.

При этом, как отметил глава ПФР, организация разработала программу обучения старшего поколения компьютерным технологиям. Также граждане всегда могут задать все интересующие вопросы, обратившись в клиентскую службу организации, которая работает в очном режиме.

Днем ранее Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала, что ПФР с июля получил порядка 2 млн заявлений на новые выплаты для нуждающихся беременных и одиноких родителей.

В Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.

Также на выплату могут претендовать родители и законные представители ребенка в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.