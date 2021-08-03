Минобороны направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии

Министерство обороны России направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили журналистам в ведомстве.

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники», — отметили в Минобороны.

Накануне глава республики Айсен Николаев в интервью «Известиям» рассказал о том, что ситуация с лесными пожарами в Якутии сейчас крайне сложная. Он отметил, что к концу прошлой недели число очагов сократилось более чем в два раза по сравнению с серединой месяца. Их было 148 на 30 июля, 324 — на 13 июля, когда был зафиксирован максимум.

Но сухая, жаркая, а в ряде районов и ветреная погода способствует тому, что огонь распространяется очень быстро, рассказал глава региона.

21 июля, сообщалось, что Николаев предложил создать в Якутске лесопожарный центр для борьбы с возгораниями на отдаленных территориях.

Президент РФ Владимир Путин после доклада главы Якутии поручил подготовить предложения о передаче полномочий по лесоохране на федеральный уровень для ряда регионов. Речь идет о субъектах с маленькой плотностью населения, но с обширными лесами.