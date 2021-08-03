Режим ЧС ввели в районе Иркутской области из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Киренском районе Иркутской области. За минувшие сутки на территории обнаружено два новых возгорания.

Информация о введении режима ЧС опубликована на сайте «Открытого правительства Иркутской области». Помимо новых пожаров, в Киренском районе действуют шесть ранее зарегистрированных возгораний. Их площадь пока уточняется, пишет ИА IrkutskMedia.

На утро 3 августа в лесах Иркутской области действуют 50 пожаров. Их общая площадь превышает 97,5 тыс. га. До 30 августа на севере Приангарья будет действовать особый противопожарный режим.

Днем ранее сообщалось, что в Якутии в зону задымления от природных пожаров могут попасть до 30 населенных пунктов, в том числе Якутск. Наиболее сложная обстановка сохранится в Хангаласском, Верхневилюйском и Усть-Майском районах.