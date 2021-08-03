Врачи раскрыли опасность шоколада для здоровья

Чрезмерное потребление шоколада может привести к развитию ряда серьезных патологий. Об этом 2 августа пишет Daily Express со ссылкой на специалистов Британского фонда сердца.

Опасность шоколада заключается в высоком содержании сахара и насыщенных жиров в составе. Медики предупреждают, что эти компоненты увеличивают вероятность появления кариеса, ожирения, гипертонии, заболеваний сердца, некоторых видов онкологии и диабета второго типа.

В свою очередь, избыток насыщенных жиров в рационе влечет за собой повышение уровня «плохих» липопротеинов низкой плотности в крови и риск инсульта, отмечает телеканал «Звезда».

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также при выборе шоколада отдавать предпочтение лакомству с высоким содержанием какао и минимальным — жиров и сахара.

В январе врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что шоколадные конфеты с содержанием пальмового масла опасны для здоровья, так как оно плохо усваивается организмом.