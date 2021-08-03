Прямой эфир
Общество
Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию
Мир
Мурашко уточнил состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Общество
В России за сутки выявили 22 010 случаев COVID-19
Туризм
Прямые доходы от туризма в Крыму с начала года превысили 2 млрд рублей
Общество
Роспотребнадзор оценил эффективность российских вакцин к штамму «Дельта»
Общество
В СК раскрыли подробности уголовного дела против экс-главы УМВД по Камчатке
Общество
В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады
Общество
Климатолог назвал причины возникновения урагана в Тверской области
Спорт
Российские волейболисты сыграют с бразильцами в полуфинале Олимпиады

Врачи раскрыли опасность шоколада для здоровья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чрезмерное потребление шоколада может привести к развитию ряда серьезных патологий. Об этом 2 августа пишет Daily Express со ссылкой на специалистов Британского фонда сердца.

Летняя кухня: какие продукты помогут укрепить иммунитет
Что сейчас обязательно надо включить в свой рацион

Опасность шоколада заключается в высоком содержании сахара и насыщенных жиров в составе. Медики предупреждают, что эти компоненты увеличивают вероятность появления кариеса, ожирения, гипертонии, заболеваний сердца, некоторых видов онкологии и диабета второго типа.

В свою очередь, избыток насыщенных жиров в рационе влечет за собой повышение уровня «плохих» липопротеинов низкой плотности в крови и риск инсульта, отмечает телеканал «Звезда».

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также при выборе шоколада отдавать предпочтение лакомству с высоким содержанием какао и минимальным — жиров и сахара.

В январе врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что шоколадные конфеты с содержанием пальмового масла опасны для здоровья, так как оно плохо усваивается организмом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021