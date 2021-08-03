В России начали принимать заказы на обновленный Lexus ES

Российские дилеры компании Lexus начали принимать заказы на обновленный седан Lexus ES. Стоимость модели составляет от 3 391 000 рублей до 4 615 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 3 августа.

Cедан построен на масштабируемой архитектуре Toyota New Global Architecture (TNGA), которую также использует Toyota Camry. Рестайлинговую модель можно отличить по новым фарам и решетке радиатора с оригинальным рисунком. В салоне седана поменялась мультимедийная система — устройство с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto получило сенсорный экран.

Линейка моторов не изменилась. Для модели доступны бензиновые двигатели мощностью 150, 200 и 249 л.с. Коробки передач — вариатор и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

В базовую комплектацию Comfort входят мультимедийная система с сенсорным дисплеем, светодиодные фары ближнего и дальнего света, система Start&Stop, интеллектуальная система доступа в автомобиль, двухзонный климат-контроль, система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального, звукового оповещения и автоматического торможения, система мониторинга «слепых зон», люк с электроприводом и 10 подушек безопасности.

Топовая комплектация Luxury включает обивку сидений из кожи Semi-aniline, электрорегулировку наклона спинки и обогрев задних сидений, трехзонный климат-контроль, цветной проекционный дисплей, задний подлокотник с элементами управления климат-контролем, обогревом задних сидений, аудиосистемой и шторкой заднего стекла, а также премиальную аудиосистему Mark Levinson.

28 июля сообщалось, что Lexus ведет разработку нового автомобиля, который станет самым маленьким кроссовером в истории марки.

Модель создадут на базе Toyota Yaris Cross. Автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 80 л.с., электромотор на задней оси и комплект литий-ионных аккумуляторов.