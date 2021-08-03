Кудрин назвал адресные выплаты способом снизить бедность в России

Адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое в сжатые сроки. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — заявил Кудрин в интервью РБК.

Он добавил, что при использовании многофакторной модели бедности, подразумевающей ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные меры могли бы снизить бедность в РФ вдвое.

Кудрин напомнил, что в 2020 году уровень бедности в РФ составил 12,1%.

16 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост доходов граждан страны и снижение числа бедных является главной целью правительства России.

В мае президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам назвал восстановление уровня доходов россиян приоритетной задачей для всех уровней власти. Глава государства обратил внимание на то, что в этой сфере наблюдается непростая ситуация, и призвал тесно работать с бизнесом и деловым сообществом, которому принадлежит ключевая роль в развитии рынка труда и восстановлении экономики.

В 2019 году правительство РФ утвердило единый план по достижению национальных пятилетних целей развития до 2024 года. Одной из них стала борьба с бедностью. Планируется снизить ее уровень до 6,6% к 2030 году.