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В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев

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За минувшую ночь сильный ветер в Москве повалил 26 деревьев. Об этом во вторник, 3 августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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По его данным, в отдельных районах столицы ночью выпало до 22 мм осадков, что составляет более четверти месячной нормы.

«Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы. Сильным ветром повалено 26 деревьев. Все они распилены и вывезены», — говорится в сообщении.

Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Сильные грозовые ливни обрушились на Москву в понедельник, 2 августа. В связи с непогодой было отменено более 30 рейсов в аэропортах города, причем 23 из них — в Шереметьево.

Из-за непогоды несколько автомобилистов застряли в затопленном тоннеле под мостом на Ленинском проспекте.

В ночь на 3 августа появились кадры с ударом молнии в Останкинскую башню. Судя по записи, обошлось без видимых повреждений здания. Позже стало известно, что электрическое освещение комплекса продолжило работу в штатном режиме

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