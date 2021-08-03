В Москве на школьника упали хоккейные ворота

В районе Раменки на западе Москвы на 10-летнего школьника упали хоккейные ворота. Об этом во вторник, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По ее данным, инцидент произошел накануне, 2 августа, на спортивной площадке на улице Раменки. Ребенок был госпитализирован.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале прокуратуры видно, что сломались крепежи конструкции.

По факту случившегося в прокуратуре начали проверку.

28 июля стало известно, что в Рязани на детской площадке демонтировали травмоопасные качели. Первыми на аттракцион обратили внимание местные жители, которые рассказали, что качели висели на двух болтах. Однако дети всё равно хотели на них покачаться, что могло привести к ЧП.