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Грузинского толкателя ядра отстранили от ОИ из-за допинга

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Представителя Грузии на Олимпийских играх, толкателя ядра Беника Абрамяна, отстранили от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Абрамян сдавал допинг-пробу 31 июля в Токио. В его анализах был обнаружен дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен, отметили в организации.

«Спортсмен, который должен был участвовать в мужской легкой атлетике в толкании ядра вечером 3 августа 2021 года на Олимпийских играх в Токио 2020 года, был проинформирован о случившемся и был временно приостановлен до разрешения вопроса в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами МОК», — указали в ITA.

Также отмечается, что спортсмен имеет право обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде.

26 июля украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста на эритропоэтин.

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