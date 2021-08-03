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Экс-глава «Нафтогаза» назвал способ остановить «Северный поток – 2»

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Власти Украины после восстановления своего особого статуса в Белом доме имели бы реальный шанс остановить проект «Северный поток – 2» (СП-2). Такое мнение высказал бывший глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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По его мнению, отношение к Украине со стороны европейских партнеров изменилось после потери страной «статуса darling в Белом доме».

«Что же надо сделать, чтобы получить хоть какой-то реальный шанс остановить «Северный поток – 2» и минимизировать негативное влияние на нашу безопасность и экономику в случае его запуска? Это возможно только через восстановление особого статуса Украины в Белом доме», — написал Коболев в своей колонке, опубликованной 3 августа на сайте издания «Украинская правда».

Кроме того, экс-глава «Нафтогаза» считает, что именно восстановление особого статуса Украины в Белом доме на текущий момент является приоритетной задачей для президента страны Владимира Зеленского. Коболев напомнил, что такой особый статус в Белом доме Украина получила после событий 2013–2014 годов, после которых американская сторона оказывала поддержку Киеву.

«Так почему США это делали? Потому что мы были Biden's darling. Я не смогу удачно перевести этот термин», — отметил Коболев.

На Украине неоднократно представляли сценарии, которые могли бы помешать строительству газопровода. Кроме того, 23 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина назвала компенсации Киеву из-за последствий достройки газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, Украина должна получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». Также украинская сторона требует выполнение обязательств Евросоюза по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков назвал «позицией нахлебника» ожидания украинских властей гарантий в случае запуска СП-2. Он отметил, что никто не обязан давать Украине деньги, кредиты и гарантии.

22 июля бывший депутат Верховной рады Анна Гопко также обвинила страны Запада в том, что они заключили соглашение, которое не дает Киеву никаких гарантий. По ее словам, страна не получила гарантий в плане перспектив членства в НАТО, а также укрепления обороноспособности страны.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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