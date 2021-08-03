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Муж Тимановской ответил на вопрос о связях с белорусской оппозицией

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Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, ставшей центром скандала на Олимпиаде в Токио, Арсений Зданевич заявил в интервью Sky Sports, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию.

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«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», — приводит его слова «Газета.ру».

3 августа официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении Тимановской. По его словам, спортсменка находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило ей гуманитарную визу для въезда в страну.

В конце июля спортсменка из Белоруссии раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Легкоатлетка в ответ заявила, что не проходила никаких дополнительных медицинских обследований.

По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой оказать ей помощь.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии с ребенком.

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