Прямой эфир
Общество
Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию
Армия
Минобороны России сообщило о разработке дальней гиперзвуковой ракеты Х-95
Мир
Власти Крыма запланировали предъявить Украине иски по пяти блокадам
Общество
Аналитики перечислили популярные способы обмана при продаже автомобилей
Экономика
Кудрин предложил выделять целевые субсидии малоимущим гражданам
Авто
Эксперты назвали самые востребованные в России авто по итогам июля
Общество
В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады
Общество
Врачи рассказали о реакции пациентов с аллергией на вакцинацию от COVID-19
Мир
Антонов заявил об ужесточении работы российских дипломатов в США

Лучшие социальные практики регионов ПФО обсудят на окружном форуме «Сообщество»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители общественных организаций Приволжья встретятся на форуме «Сообщество» в Саранске 24 и 25 августа. Столица Республики Мордовия впервые станет местом проведения форума Общественной палаты РФ.

«Социальные лифты: создание возможностей для самореализации» — основная тема форума в Саранске. Участники обсудят действующие в регионах механизмы для профессионального и личностного роста, образовательные программы и конкурсы по поиску и поддержке талантов, работу центров профессиональных компетенций и существующие практики развития кадрового потенциала.

Мероприятия форума «Сообщество» пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Мордовии. Регистрация участников доступна по ссылке.

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации: «Мы рады, что один из региональных форумов “Сообщество” впервые пройдет в Мордовии. Тема форума неслучайна: на территории Республики недавно прошел конкурс “Моя Мордовия” — первый кадровый проект на территории ПФО. На форуме «Сообщество» участники конкурса смогут поделиться опытом с активистами из других регионов. Мы в свою очередь поможем тиражировать лучшие практики социальных лифтов, чтобы молодые люди могли реализовывать себя, опираясь на свой талант и энергию».

Иван Капитонов, Председатель Общественной палаты Республики Мордовия: «Выбор Мордовии в качестве площадки для проведения форума «Сообщество» говорит о серьезном вкладе общественных организаций и активных жителей республики в формирование гражданского общества. Социальные лифты в регионе позволяют каждому талантливому и трудоспособному человеку со светлой головой и желанием реализовать себя получить поддержку, которую он заслуживает. Мы будем рады поделиться на форуме своим опытом в сфере взаимодействия власти, общественных структур и бизнес-сообщества с нашими коллегами со всего Приволжья и из других регионов».

В экспертных сессиях форума «Сообщество» примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители некоммерческих организаций Приволжского федерального округа и приглашенные эксперты. Среди тематических треков — «Экономика регионов», «Внутренний туризм», «Развитие села», «Межнациональные отношения», «Деятельность ОНК».

К участию в форуме приглашаются все активные граждане, заинтересованные в качественных изменениях жизни российского социума. В дни «Сообщества» для его посетителей традиционно будет работать выставка успешных социальных проектов, на которой региональные НКО представят свои лучшие социально ориентированные практики.

Форум активных граждан в Саранске — третий из четырех окружных форумов Общественной палаты РФ, запланированных к проведению в этом году. Ранее мероприятия «Сообщества» прошли во Владикавказе и Твери, в сентябре форум состоится в Хабаровске, а в ноябре представители общества, бизнеса и власти встретятся на итоговом форуме «Сообщество» в Москве. По итогам мероприятий будут подготовлены тезисы для ежегодного Доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

«Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Задача форума — выявлять и поддерживать лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединять единомышленников, активизировать развитие гражданского общества. Форумы проводятся Общественной палатой РФ во всех федеральных округах начиная с 2015 года.

Для аккредитации СМИ необходимо отправить заявку на адрес электронной почты пресс-службы Общественной палаты РФ: press@oprf-media.ru

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021