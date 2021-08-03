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УАЗ начал продажи новых версий «Патриот» и «Пикап»

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Дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап». Стоимость новинок составляет от 1 млн 366 тыс. рублей и 1 млн 379 тыс. рублей соответственно. Об этом 3 августа сообщает «Автостат».

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Обе модели, получившие в названии приставку CNG (Compressed Natural Gas) работают как на бензине, так и на сжатом природном газе. Модели оснащаются двигателем ЗМЗ-409051 (ЗМЗ-Про) объемом 2,7 л. Мощность мотора снижена со 150 до 128 л.с.

При этом внедорожники с заводским газобаллонным оборудованием получили иные форсунки и другой блок управления двигателем. Пробег на газе при полной заправке баллонов составит 250 км.

Отмечается, что в списке опций для обеих моделей фигурирует дополнительный датчик утечки газов. В перечень дополнительного оснащения для пикапа входят также дополнительный 50-литровый газовый баллон и специальный защитный кожух, предохраняющий емкости от внешнего воздействия.

Все оборудование сертифицировано, монтируется непосредственно в заводских условиях и не требует от клиента регистрации в органах ГИБДД.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля «УАЗ», который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.

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