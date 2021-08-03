Мошенники нашли способ шантажировать «троллящих» их россиян

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что телефонные мошенники начали шантажировать россиян, которые пытаются их «троллить» во время телефонного разговора.

В беседе с «РИА Новости» 3 августа Лазарева отметила, что клиенты российских банков стали часто «троллить» телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить у своих жертв деньги, но такое поведение может обернуться потерей денежных средств и другими серьезными неприятностями.

По информации ОНФ, 90% работоспособного населения России минимум один раз сталкивались со звонками мошенников, и ответное издевательство над злоумышленниками стало некой национальной забавой, пишет REGNUM.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — рассказала Лазарева.

Она пояснила, что мошенник может понимать, что человек намеренно его провоцирует, и подыгрывать, чтобы запись была максимально насыщенной. После этого в мессенджеры жертве отправляют смонтированную запись якобы телефонного разговора, которая может сюжетом скомпрометировать ее и создать неприятности. Кроме записи от мошенника также поступает требование перевести определенную сумму на указанный счет, чтобы запись не распространялась, пишет сайт kp.ru.

Если жертва отказывается выполнить требование, злоумышленники угрожают отправить запись близким, работодателям, партнерам по бизнесу и так далее. Лазарева уточнила, что пока известно не так много подобных случаев, поскольку они не придаются огласке из-за опасений жертв тех самых неприятностей. Между тем, было зафиксировано несколько подобных историй, когда мошенникам удавалось длительное время шантажировать жертв и выманивать у них крупные суммы денег, пишет сайт aif.ru.

Чтобы обезопасить себя во время подозрительного звонка, лучше просто положить трубку, отмечает телеканал «360».

29 июля бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях. По ее словам, понять, что под именем кого-то из друзей общается мошенник, можно по оборотам речи. При получении подобного сообщения нужно связаться с отправившим его человеком лично, чтобы убедиться, не мошенник ли это.