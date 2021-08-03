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Прямые доходы от туризма в Крыму с начала года превысили 2 млрд рублей

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Прямые налоговые поступления от туризма в Крыму за первые полгода превысили 2 млрд рублей. Об этом во вторник, 3 августа, заявил глава республики Сергей Аксенов.

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«По данным Управления ФНС по Республике Крым, за шесть месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили свыше 2 млрд рублей, что на 54,9% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Аксенов отметил, что в регионе в июле работали более тысячи отелей и санаториев вместимостью свыше 155 тыс. мест. При этом средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82% (в 2019 году этот показатель составлял 76%), в отдельных регионах Крыма более 90-95%, написал глава республики.

Ранее, 26 июля, министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко рассказал о том, что в Крым к середине лета 2021 года въехали более 4 млн туристов. Это на 40% больше, чем в 2019 году, предшествующем пандемии коронавируса.

21 июля Аксенов заявил, что в случае, если ситуация с коронавирусом на полуострове в перевалит через катастрофическую отметку, то властям республики придется закрывать туристический сезон.

Однако в тот же день гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «Известиями» уточнил, что, по его словам, «о закрытии речь не идет». Ромашкин предположил, что в качестве ограничений могут ввести ПЦР-тестирование для въезда и другие меры.

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